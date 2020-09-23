台北港填海造陸規模不斷擴大，過去台北港只收公共工程土方，為解決各地土石方去向，台北港提出年收土量體變更環境差異評估案，盼收容非公共工程土石方，今日下午經環評大會通過，其中新北盼能優先收容新北民間土石方，將由港務公司與新北協商。

原台北商港倉儲區僅能收受公共工程剩餘土石方，但因應北部剩餘土石方去化問題，台灣港務公司提出「台北商港物流倉儲區填海造地計畫第四次環境影響差異分析報告（年收土量體變更）。

其中內容主要是增加北部地區民間資源處理場及民間建築工程等非公共工程產出餘土，以「先公後私」原則辦理收容，收容順序為公共工程、資源處理場、民間工程。

另原台北商港倉儲區核准土石方量為每年300萬立方公尺，本次辦理變更，年收土方量增加為每年420萬立方公尺。

新北市環保局表示，有關協調台北港優先收容新北市非公共工程剩餘土石方的附帶決議，部分，將由台北港與市府後續協調。

(中時 )