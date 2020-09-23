振興漁業方案再加碼！漁業署為協助青年搶攻電商版圖市場，推出鱻魚購家庭號與企業版網站23日正式開站，網站具有「免上架費」、「食安驗證」、「50大品牌」三大特色，且是產業首度跨領域與檢測公司及冷鏈物流業結合。

漁業署表示，疫情影響全球經濟及改變消費習慣，台灣疫情在政府超前部署下已漸趨緩，後疫情時期宅經濟仍持續發燒，為協助台灣養殖業者拓展電商通路，創辦鱻魚購家庭號與企業版網站。由於市面通路上架費高，為協助養殖業者更安心投入產業及降低成本，網站不僅免上架費，且整合業者跨域結合檢測公司與冷鏈物流公司，提供藥物殘留檢驗與物流運輸專案優惠，協助業者節省至少5成營銷成本。

漁業署進一步指出，鱻魚購網羅至少50家台灣水產品品牌業者加入，其中包括百大青農、海宴水產精品、神農獎得主，未來將陸續開放註冊，上架商品都有定期送檢並提供合格證明，讓消費者買得安心、吃的放心。

(工商 )