永和區重陽敬老活動今在永和國父紀念館舉行。（王揚傑攝）

謝政達特別向96歲的李丁媛問好。（王揚傑攝）

已連續第18年舉辦的永和區重陽敬老義剪、義燙、義診活動，今（23）日在永和國父紀念館舉辦，每年都破千名銀髮族參加，今年礙於新冠肺炎疫情，限制只能700人參加，但現場氣氛仍是熱鬧滾滾，新北市副市長謝政達、前新北市長朱立倫等也到場響應，主辦單位承諾，待疫情過去，明年一定擴大舉辦，為更多銀髮族服務。

活動由永和區婦女會、銀髮俱樂部、曼都髮型主辦，新北市副議長陳鴻源服務處、穀保家商、欣欣天然氣等50多個單位贊助，現場除了幫長者們義剪、義燙頭髮，佛光會、同濟會、永和耕莘醫院和泉安堂中醫等還提供推拿、義診，新北市消防局也免費贈送5樓以下住家住宅警報器。

謝政達表示，重陽敬老義剪義燙義診活動是永和區的年度盛事，感謝婦女會及所有贊助單位18年來不變的愛心，新北市長輩已經62萬人，占全市人口15％，為照顧好長輩，新北市推出許多友善政策，包含銀髮俱樂部、老人共餐、公共托老、敬老免費眼鏡等。

永和區婦女會理事長張芩華表示，今年比照往年，動員200多位髮型設計師和助理服務，除了曼都集團永和店和三重店外，穀保家商也在董事長蘇玫如的帶領下，動員美髮、美容科師生投入，考量防疫措施，參加人數從千人縮減為700人，讓長輩不僅美麗、更要健康。

(中時 )