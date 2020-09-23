民進黨國際部副主任兼發言人謝佩芬，日前在臉書自爆遭任職台灣制憲基金會的員工陳聖霖跟蹤騷擾，導致她不敢獨自出席公開活動；陳聖霖今透過基金會發聲明，對當事人「亦深感抱歉，即刻起自動離職」。

台灣制憲基金會針對此事昨天發聲明稿表示，對於陳姓員工造成謝佩芬小姐困擾深表遺憾，也允諾會盡全力處理該事件。

今陳姓騷擾員工透過基金會發聲明全文：

深刻自省，深深道歉，我是陳聖霖。昨日（9／22至今，謝佩芬女士受騷擾的新聞，引起許多人的關注與議論。

我對於今年6月起，因為不當言行造成謝女士的困擾，深深道歉。同時，我也對於過去曾經因為我不當言行，而造成困擾的女性，深深道歉。台灣制憲基金會提供我一份熱愛的工作，卻因為我個人事件，名聲遭受損害，我亦深感抱歉，即刻起自動離職。

我個人的性別平權意識不足，我會深刻自省，透過諮商、學習等方式，努力改進。希望朋友們能給我機會與時間，看見改變。

聖經詩篇34：18提到「耶和華靠近傷心的人，拯救靈性痛悔的人。」願上蒼保守我們的心靈，獲得平靜與力量，進而奉獻這塊美麗的土地，謝謝大家。

(中時 )