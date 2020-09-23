台中捷運綠線年底將通車，其中G16烏日站站體周邊環境卻髒亂不堪、雜草叢生，再加上該處鄰近市場，居民憂心危害都市景觀，未來更可能因停車問題衍生諸多紛爭，市議員吳瓊華邀集相關單位會勘，將要求市府建設局發文地主、清理環境，並規畫設置停車位。

走到捷運烏日站站體後方的平等街旁，空地上堆置著廢棄輪胎、飲料罐等垃圾，而再往裡走，整片地上雜草叢生，居民無奈說，外來客下捷運後就看到這樣的景觀，實在很不好，相關單位應儘速解決，配合捷運綠線通車能帶動地方發展。

吳瓊華指出，包括烏日站體的西側、南側等空地與平等街道路與鐵道間的空地都是嚴重荒廢、景觀雜亂，再加上烏日站出口鄰近市場、後方緊鄰烏日國小，憂心未來通車後，停車空間可能嚴重不足，特別邀集地主中油公司、建設局等單位共商解決辦法，期盼未來民眾走出烏日站，舉目能看到乾淨的市容。

中市府指出，經釐清土地所有權後，屬於建設局與中油公司的部分，都將由所有權人進行環境清理、未來希望鋪設PC，有部分土地則屬於私人產權或國有財產署，將發文要求地主清理土地後，未來希望畫設停車格位，同時解決停車空間不足問題。

烏日國小校長沈俊達對此樂觀其成，他說，烏日站後方與學校校園相銜接，目前因應家長接送問題，只能在上學時間開放校園一隅讓家長進入校內接送，但避免不明人士趁機進入，未來希望在捷運烏日站後方開設一處後門，方便家長接送也維護校園安全。

(中時 )