為了活化土地利用，彰縣府辦理縣有非公用土地招租，台中市清水區鎮北段，緊鄰台中港開發區，作為停車場場站大有可為，年租金71萬2648元，掀起高詢問度。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

為了活化土地利用，彰化縣政府公告標售縣內非公用不動產11案，最受矚目是台中市清水區鎮北段車站專用區，最低標年租金71萬2648元，員林市三條段第一住宅用地，392坪最底標8萬1645元也掀起高詢問度。

審計室提出，2019年彰化縣被占用及閒置房地產筆分別是596筆、房屋16棟，較2018年被占用611、房舍18棟，雖有減少，但清理成效能待再提升，縣府指出被占用多是畸零地和學校舊宿舍，已要求相關所屬單位積極處理。

財政處為了活化土地利用，又不落入「賣祖產」罵名，過去標售縣有非公用土地的作業，改弦易轍，只租不賣，這次共標租11筆，最大宗是在台中市的清水段鎮北區，屬車站用地，多達2萬4574平方公尺。

財政處副處長楊素祝指出，隨著台中港附近等圈商開發，這片大面積的土地標租，掀起高度詢問，也訂租最長的租期9年，年租金71萬2648元，被投資者看好作為轉運站和大型停車場。

此外，詢問熱度高還有員林市三條段第一住宅用地，租期5年，就位在員林市184公頃重劃區，不少人有意設計貨櫃屋、規劃做為停車場等，年租金8萬1645元。

最低底標金則是鹿港鎮鹿盛段，為住宅區，只有31平方公尺，租期也是5年，押標金1110元。

此外，彰化溪州鄉綠筍段多達714.63平方公尺，屬一般農業區甲種建築用地，租期5年，押標金才4788元。

財政處表示，11筆標租土地清冊已經公告，可以上財政部網站查詢，預定10月19日上午10點在縣府簡報室開標。

(中時 )