黃鴻升（小鬼）追思會「地球上最浪漫的演唱會」將於在10月6日於台北華山 Legacy 舉辦，由吳宗憲、KID共同主持，黃鴻升的好友將在音樂會上分享一段話，或是歌曲、影片，讓大家更貼近他的不同面貌與人生故事。場內外預計規劃黃鴻升的相關作品佈置，也將同步進行線上直播，讓海內外所有歌迷粉絲都能夠一起追思懷念。

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而黃鴻升生前與好友柯有倫、竇智孔共同合作友情之歌〈扛得住〉，他9月13日已在社群自媒體先行透露歌名及宣傳照片，〈扛得住〉錄音工作花絮將在明 (9/24) 晚於滾石唱片官方YouTube頻道釋出，數位音樂及YouTube完整版MV定在9月28日於各大音樂平台正式上架。

音樂製作人柯有倫表示，〈扛得住〉最初是因爲3個朋友、三個兄弟，在打拼的路上看到彼此的堅持與執著，希望用這種心境，去鼓舞所有遇到困難或是挫折的人。詞曲創作的靈感，就像是當年柯受良、吳宗憲、劉德華的〈笨小孩〉，3位要好的兄弟，一起歌唱表達出很單純、快樂且正面的能量，也鼓勵大家在疫情嚴峻的這段時間，一定要「扛得住」，從困苦悲傷中走出來。相信有音樂的陪伴，大家一定能夠扛得住，也希望透過充滿力量的歌曲，將黃鴻升的溫暖和正能量精神延續下去。

「地球上最浪漫的演唱會」預計10月6日晚上7點舉行，滾石唱片表示，將發送邀請函邀黃鴻升的好友與粉絲一同參與音樂饗宴，入場方式仍在研擬中，不會進行售票。

黃鴻升、柯有倫、竇智孔日前合唱新歌〈扛得住〉。（滾石唱片提供）

(中時 )