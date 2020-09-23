楊鎮浯縣長主持行動支付LINE Pay Money啟動儀式，希望帶給鄉親和遊客更多便利。（李金生攝）

金門縣府宣布即日起與LINE Pay及一卡通公司合作，在公車、渡輪及商家導入行動支付服務。（李金生攝）

縣車船處舉辦熱鬧的啟動儀式，期待行動支付LINE Pay Money提升服務品質。（李金生攝）

金門縣導入行動支付LINE Pay Money，即日起車船使用「乘車碼」每趟回饋5點，在地100多家知名商家也提供15％消費回饋。楊鎮浯縣長今（23）日下午主持啟動儀式 ，強調要以「智慧旅遊、友善旅遊」，打造金門成為1座「智慧城市、友善城市」。

縣府說明，因應來自全國各地遊客的多元支付需求，縣府即日起與LINE Pay及一卡通公司合作，在公車、渡輪及商家導入行動支付服務，民眾只要持手機使用LINE Pay乘車碼QR code即可輕鬆搭乘公車及輪船。

楊鎮浯縣長表示，融入生活日常的行動支付日漸普及，尤其疫情後國旅大爆發，無現金多元化的支付需求日增，金門縣超前部屬，成為第1個交通載具全面導入行動支付的離島縣市，提供鄉親和遊客更多元、更便利的支付服務，可減低攜帶現金的不便。

縣府規畫，2020年9月23日至2020年12月31日期間，全縣各路公車及大、小金輪渡使用LINE Pay乘車碼，可享每趟LINE POINTS 5點回饋。2020年10月1日至2021年2月28日前，在金豐租車及三德租車使用LINE Pay Money付款，享有LINE POINTS 15％點數回饋。

另外，金門多樣化具戰地特色的在地名產，包括金門酒廠、聖祖貢糖、金瑞成貢糖、王大夫一條根、喬安牧場、金合利鋼刀及昇恆昌金湖廣場等在地100多家知名商家，也支援LINE Pay Money支付服務。遊（旅）客使用LINE Pay Money消費付款，在2020年10月1日至2021年2月28日前，同樣享有LINE POINTS 15％點數回饋。

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