在8月20日那天，大盤下殺600點，很多散戶看到大盤跌破「月」線，慌張地在賣股票，但我看到的不是月線被跌破，而是台股百點下影線收斂，也就是波段進場買點，而且，若想參考台股平均價，該看的是季線，而不是月線，就不會被雙巴。之後的5天就大漲800多點，就是因為這一波台股上漲，季線從頭到尾沒有跌破過。運用技術分析，要用得有智慧，外行看熱鬧，內行看門道。

而我在兩周前，9月9日的專欄已經提過，9月9日「百點下影線」的低點是12,480點，大盤箱型區間必須看13,031到12,480點，而今(23)日大盤收在12,583點，很多人開始在討論大盤「季線」能不能守住，一查今天季線（66日均線）12,483點，跟我講的12,480點根本是同一件事，但神奇的是，季線是隨時變化，百點下影線是最低點，這次最低點是兩週前就可以知道的事！所以，有時技術分析學得精，你會發現，大道至簡，根本就是殊途同歸！

除了12,480點是關鍵點位，逆價差是本周該觀察的另外一個重點。本周一台指下殺後有136點的逆價差，昨（周二）仍有138點的逆價差，但今天逆價差只剩下55點，台指期還首先翻紅，這是大盤止穩的重要訊號。

因此，我認為這兩個止跌訊號，必須持續觀察：一、守住12,480點的百點下影線低點；二、期現貨的逆價差收斂，如果兩者都可以完成，大盤有望在此止穩，外資有可能回頭加碼台股和做多期貨，台股短期，仍有機會再上一萬三，甚至突破13,031點的歷史高點！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

(中時新聞網)