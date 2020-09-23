國民黨下午召開中常會，會中行管會主委邱大展說明財務情形指出，上周差點面臨跳票，幸好有一位中常委協助才暫度難關，不過9月份薪水仍有發不出來的疑慮，必須靠借貸才有辦法發出薪水。中常委陳汪全、沈慶光等人呼籲黨、公職人員儘速繳納分攤金；邱大展指出，今年黨公職分攤金約繳納四成二，預計10月第一次中常會要公布已繳納名單。

國民黨現行黨公職募款額度，在黨中央部分，黨主席1千萬、副主席2 百萬、中常委50萬、義務副秘書長與義務副執行長20萬、中央委員10 萬、區域與不分區立委30萬元，不分區立委每月另要上繳10萬元；在地方黨部部分，直轄市長200萬元、直轄市議長100萬元及副議長50萬與議員10萬元，縣市長以至鄉鎮市代表會副主席則是6萬到2萬元不等。

下午中常會中，談到促轉會日前赴政大查封省黨部資料，進而談到財務窘境，邱大展提到上周差點跳票，幸有一位中常委慨然相助才暫度難關，但9月仍要借錢才發得出薪水。

邱大展也說，今年黨中央的黨公職分攤金繳納約四成二，雖比過去一年都收不到三成的情形好，但仍有過半尚未繳交，因已過了三季，打算在第四季第一次中常會公布繳納情形。

中常委陳汪全及沈慶光紛紛發言，建議中委們可請中央委員們儘速繳交分攤金。今天剛遞補就任中常委的新北市議員林金結，分攤金額度也因身分轉換從10萬元變成50萬元，其他中常委開玩笑要他趕快補繳新增的40萬元，林金結笑稱「一張聘書換40萬元，真貴！」

據指出，依目前黨公職分攤金辦法，若全部繳納，黨中央、地方黨部各可收到6千多萬元。目前黨中央收到四成二，其中江啟臣已繳逾500 萬元、4位義務副祕書長的20萬元也都已繳納，但不少立委、中常委仍未繳納。

(中時 )