楊子儀、曾莞婷一起代言健康飲品。（昊瀚娛樂提供）

楊子儀、曾莞婷一起代言健康飲品。（昊瀚娛樂提供）

有著極佳好人緣的黃鴻升（小鬼）猝逝後，留給親友無限想念，他的演藝圈好友曾莞婷、楊子儀23日一起出席健康飲品代言活動時，一提及小鬼都瞬間紅了眼眶。被問起為何沒去靈堂弔唁？楊子儀秒哽咽，坦言「我覺得我不行」，私下透露其實有開車到了靈堂附近，但還是踏進去。曾莞婷接話替他解釋「很多人都沒法面對那一刻」；

楊子儀說，他大學就認識小鬼，「他是非常用功認真的藝人，我讀台藝大戲劇系，他會來旁聽、上表演課。後來我們一起在演藝圈努力，每次跟他聊天，就覺得這人太棒了，沒有什麼需要改進的地方！」他最近每天拍完戲回到宮廟，就會誦經迴向給小鬼，「盡量不去想，覺得他好像還在」，他也感嘆，從任何宗教看這件事，應該是小鬼階段性任務達成了。

曾莞婷是小鬼就讀華岡藝校時的直屬學姊，看到楊子儀哽咽，也忍不住淚水在眼眶打轉，她說，小鬼的靈堂放的音樂是〈快樂鳥日子〉，大家一定都希望快快樂樂送他離開，且就她所知，小鬼因為有家族遺傳性疾病，很早就會跟經紀人討論交代到這些身後事，她很欣慰大家對他的評價都非常正面，「這樣就很足夠了」。她這幾天也一直想起學生時代及過去相處點滴，想著小鬼是個多麼貼心的大男孩，之前私下一起出去烤肉時，他覺得烤肉是男生的事，會說「學姊妳不要動」，什麼事都先替別人著想。

楊子儀透露因為之後的戲劇會有需要裸上身的演出，再加上之前也有演出拳擊手，所以近期都有在健身維持身材，他雖因吃素三年決定婉謝許多不適合的工作機會，例如滴雞精代言等，少賺了七位數，卻反而更多素食相關的廠商找上門，卻意外多了更多七位數。這次代言的晶潤雪耳飲熱量低，剛好成為他瘦身期間的宵夜及早餐代餐。

曾莞婷原本正在拍攝賈靜雯製作人、主演的《媽！別鬧了》，但最近因為賈靜雯去忙另外一部戲，劇組停拍到11月中，她才有時間為主持金鐘獎頒獎典禮好好準備，目前最怕怯場，每晚都因為不斷想著可以提供什麼與戲劇相關的哏而失眠，屆時只希望自己不要失誤太多。代言膠原蛋白飲的她笑說，自己是從喜歡喝、喝到變成代言人，「年紀到了，一定要靠補充膠原蛋白才不會垮！」

(中時 )