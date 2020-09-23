竹南君毅中學機器人戰隊，參加第50屆全國技能競賽暨第46屆國際技能競賽國手選拔賽，總成績全國第一。其中，國中部共有四組參賽，包辦青少年組第1、3、4、5 名，資訊科參加青年組，榮獲銀牌。此外，餐飲科林柏綸勇奪青年組中餐第四名，捷報傳回全校師生歡欣雷動。

榮獲金牌的8年級沈漢森、邱浩愷同學，雖然是第一次挑戰全國技能大賽，場上表現臨危不亂，是唯一擊倒十支球瓶，同時撿回十支球瓶隊伍，技冠群雄展現實力。

全國技能競賽分北.中.南三區，各取前五名參加全國決賽，君毅機器人青少年組，在中區只獲得第二、四、五、六名，但在指導老師用心督導及選手不斷努力衝刺下，全國賽包辦金牌、銅牌、第四名、第五名。

超金牌選手張皓鈞、林義峰，是唯一場上連三場滿解，競賽中場場獲得掌聲，君毅2隊伍晉級全國賽，繼續力拚國手。

半年前榮獲中區第一名的林柏綸，取得參加全國賽資格後就呈現鬆懈的狀態，終日無精打采不想練習，甚至一度想棄賽，經過一番調適後，林柏綸終於覺醒不能辜負師長對他的用心，最後順利完賽還逆轉勝拿到全國第四名。

(中時 )