第九屆中華民國不動產仲介公會全聯會理事長選舉結果23日出爐，由現任首席副理事長張世芳以壓倒性的票數，贏得選舉，張世芳指出，將持續推動包含房地合一稅率調降在內的五大修法。

此次房仲公會全聯會理事長選舉，由現任理事長林正雄所支持、籌備已久的張世芳，對上8月初才臨時決定參選的台北市榮譽理事長、ERA董事執行長黃鵬䛥。

最後開票結果，張世芳陣營在177張會員代表所投出的33席理事、11席監事中，在新北、桃園、台中、台灣省等公會會員代表支時下，獲得壓倒性優勢，台中市公會理事長吳本源獲選監事會召集人，黃鵬䛥陣營僅得到台北市公會多數會員代表支持，並未在理監事中取得席次。

張世芳指出，當選後首先要弭平雙方競選時的裂痕，公會一遇選舉就分裂，並不利產業正向發展，未來除了延續林正雄二屆理事長任內推動的政策，也將推動要五大修法，包括目前已在立院一讀程序的堅守仲介服務費上限6％納入立法、實價登錄義務回歸買賣雙方以減輕房仲業租賃義務、從業人員教育訓練回歸公會辦理、推動經紀人異動備查機制。此外，也會推動房地合一稅減半，以穩定房地產移轉量。

張世芳表示，目前房地產市場熱錢湧入，加上工資、營造成本都在上漲，除非有重大變故如兩岸衝突加重，否則房價不易有下跌空間，預期未來幾年房市仍穩定發展。

不過在這一波房市復甦下，新投入市場的房仲業者大增，今年房仲業繳存的營保基金就增加5,000多萬元，等於增加了200多家房仲業者，房仲業經營者也需朝謹慎擴張營業面積、提高人效、多朝跨品牌合作以提高競爭優勢。

(工商 )