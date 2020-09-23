中秋、國慶連假即將到來，義大遊樂世界推出「10元票」超殺優惠，需搭配一人購買原價899元的全票，兩人同行即可暢玩樂園，直接省更多。

中秋連假10月1日至10月4日，以及國慶連假10月9日至10月11日，義大遊樂世界推出限定的超值優惠，一人購買原價899元的門票，第二人只要10元，平均下來一人不到455元；連假之外，全票一人則是699元，另加贈100元商品餐飲抵用券，讓您省荷包暢玩到底。

義大遊樂世界表示，10月9日晚上更加碼舉行「義大萬聖趴」，當日白天入園者，晚上即可參加萬聖趴，讓您玩好玩滿一整天。

夜間遊樂園除了有精彩表演外，還有抽獎、萬聖變裝等活動，即日起至10月9日晚間6時30分前，憑義大世界E卡及義大世界購物廣場單日累計消費滿3000元發票，就可免費兌換樂園萬聖趴入場券乙張，滿6000元兌換2張，依此類推。

此外，為了讓遊客一同融入樂園濃濃的萬聖氛圍，活動當天將邀請專人為遊客化妝，只要扣E卡會員點數15點，三款萬聖節妝容任你挑，包括主題限定的撲克國王皇后妝、小丑鬼牌妝、驚悚喪屍妝，把你的萬聖變裝po到樂園粉專參加活動，還有機會抽萬聖好禮喔！

(中時 )