高姓單親媽媽在食物銀行協助下，一家人生活出現轉機，她基於回饋社會，經常到監獄等地擔任志工，免費主持傳播愛。（林雅惠攝）

高雄市政府實物銀行，企業愛心響應！全聯慶祥慈善事業基金會連續4年支持高雄市實物銀行，23日捐贈營養補給品、成人紙尿褲、糖尿病專用營養品等，價值超過143萬元的物資，營業部高屏處也召集10名員工，到實物銀行擔任一日企業志工。

高雄市實物銀行至109年7月底止，服務6萬9982戶次弱勢家庭，有13萬8882人次獲得協助，而這些協助背後，不僅有公部門的努力，還有民間單位的行動支持。

全聯慶祥慈善事業基金會自2017年起，連續4年由執行長張宜君代表捐贈了累計市值超過500萬元的物資給實物銀行，更主動召集10位員工，至實物銀行擔任一日企業志工，以實際行動協助實物銀行推展經濟弱勢家庭服務。

高雄市一名高姓單親媽媽，平日擔任主持人獨立扶養2名孩子，近來受到疫情影響，工作量少造成經濟出現莫大壓力，所幸在食物銀行協助下，高女一家人生活出現轉機，她基於回饋社會，經常到監獄等地擔任志工，免費主持傳播愛。

社會局局長謝琍琍表示，社會局自2014年起運用公益彩券盈餘基金補助設置高雄市實物銀行，結合民間團體設置7個實體商店及54個物資發放站，期盼有更多團體及企業投入社會福利行列，共同幫助這些弱勢家庭。

(中時 )