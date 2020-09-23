鹿野分駐所員警協助中暑民眾就醫。（關山分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣警察局關山分局鹿野分駐所日前接獲報案「路邊有車輛引擎蓋冒煙」，查看後發現是水箱水用罄，隨即幫車輛加水；隨後又接獲「有人在廁所前昏倒」，員警也立刻請救護車支援，原來是民眾因天氣太熱中暑，送醫後並無大礙，警方服務獲民眾肯定，大讚「揪感心A」。

秋老虎降臨，連日高溫不僅人中暑、車子也「口渴罷工」，日前鹿野分駐所接獲通報「有1車輛停放路邊，引擎蓋還直冒煙，請派員前往」，員警趕往現場後，先安撫車主情緒，並打開車子引擎蓋檢查，發現是水箱水用罄所導致，待引擎冷卻後，員警向鄰近五金行借水桶裝水，替水箱補滿水後，讓民眾安全上路，還不忘溫馨提醒車主，務必到保養廠檢查車輛是否有其他部分受損。

另外，鹿野分駐所晚間接獲民眾報稱「有人昏倒在公廁前，請派員前來處理」，獲報後員警立即趕往，並通知消防隊派員前來救護，抵達後發現1名中年男子全身虛弱倒臥在地，經消防救護人員檢視後，疑似中暑有熱衰竭現象，立刻以擔架抬離送醫，所幸經診療後並無大礙。

鹿野警方為民服務的熱忱，深獲當地民眾肯定與稱讚，說警方的「用心」實在令人「感心」。

關山警察分局表示，「民眾的小事是警察的大事」，警方為民服務不停歇，且發揮高度同理心讓車輛平安上路，也協助民眾就醫，替民眾解決問題，熱忱的服務精神，堪為同仁表率。

(中時 )