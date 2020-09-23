國民黨立委蔣萬安是近日的熱門話題人物，不僅因為確定參選台北市長的傳聞而受到討論，「立院男神」的稱號也讓許多民眾對他相當感興趣，22日蔣萬安接受網路節目討論，表示自己其實希望甩掉「男神」的說法，並表示自己在過去四年立委過程中已經表現給民眾知道，他是有能力、有想法的人，而不只是花瓶；節目中他還透露，明年計畫「拚第二胎」。

蔣萬安在節目中表示，自己過去常被稱呼為「男神」，這讓他相當不自在，表示不希望被冠上花瓶的稱號，而他過去四年的立委表現中，也努力展現他專業、有能力的一面，相信民眾都有看到他的努力以及表現。

被主持人問到立院是否有其他可以被封為「男神」的立委，蔣萬安表示，黨主席江啟臣就是不錯的人選，他指出，不要看江啟臣斯斯文文的，他可是有肌肉線條、過去曾擔任海龍蛙兵，相當有料；時代力量的林昶佐以及在年初立委選戰中的對手吳怡農也相當不錯。

而蔣萬安也透露，他和太太一直都很希望有個「2寶」，而命理老師指出，明年的下半年蔣萬安很有機會，並且「是女孩子的機率很高」，這讓蔣萬安相當高興，笑說「那上半年可能就要努力吃海鮮了」。

(中時新聞網)