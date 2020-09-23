桌球高手莊智淵近距離指導台東學童球技。（莊哲權攝）

桌球國手鄭怡靜近距離指導台東學童球技。（莊哲權攝）

合作金庫銀行支持台灣基層體育紮根，公益列車今日抵達台東，合庫所屬奧運國手林昀儒、莊智淵、陳建安、鄭怡靜等人齊聚，與縣內學童近距離交流，稱得上是台東桌球界最大盛事，合庫董事長雷仲達捐贈150套體育用品)給縣內5所學校，由縣長饒慶鈴代表接受。

合庫支持基層體育的公益列車啟航，今天下午1點30分，由合作金庫銀行董事長雷仲達與副總經理嚴武雄，率領合庫所屬奧運國手林昀儒、莊智淵、陳建安、鄭怡靜等30位國內頂尖好手，讓與台東熱愛桌球的國中小球隊學童，近距離與國手們一同交流學習。

下午4點舉行體育用品捐贈儀式，包括縣長饒慶鈴、議長吳秀華、縣議員陳志峰、臺東市長張國洲、合作金庫主任秘書吳淑玲、台東分行經理林本旺、 東台東分行經理黃素鳳、中華民國桌球協會秘書長葉國欽等與會。

雷仲達代表捐贈台東附小、馬蘭國小、新生國小、豐榮國小及寶桑國中計5所學校球隊體育用品(桌球後背包、運動服、襪子、毛巾)，由饒慶鈴接受。

雷仲達表示，合作金庫以「支持臺灣運動、為國爭光」之理念成立棒球、桌球及羽球隊，協助政府培育國家選手並推廣全民運動，已連續11年獲得體育推手獎殊榮，以及連霸多年總統盃桌球賽男子團體冠軍。

合作金庫今年度規畫一系列公益活動，提供基層體育球員有形的資源及寶貴的經驗傳承，帶給當地球隊更多實質上的幫助。

饒慶鈴指出，台東縣桌球選手除學校積極栽培以外，也接受體育會桌球委員會之培訓，並參與各大小賽事，這次更有機會獲得企業界之支持，提供學生與國手交流的機會，不僅能與國手實質對打練習，更能提問與經驗分享，獲得難得的寶貴經驗。

(中時 )