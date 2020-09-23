育達科大師生合力製作手作月餅，分送給獨居長輩。（育達科大提供／謝明俊苗栗傳真）

育達科大師生合力製作手作月餅，分送給獨居長輩。（育達科大提供／謝明俊苗栗傳真）

中秋佳節將至，育達科大董事長王育文與校長黃榮鵬特別帶領師生與華山基金會，攜手拜訪學校周邊獨居長輩，除分送餐旅系自製手作月餅外，也陪伴長輩們提前度過一個溫馨的端午佳節。

育達科大餐旅經營系彭金堂老師，指導餐旅系學生及學輔中心資源教室學生一同製作「養生月餅」，今年共同製作200份分送給長輩們，食材改良為低糖烏豆沙，低膽固醇無負擔，絕不添加防腐劑，讓長輩們吃得健康無負擔。

育達科大並結合華山基金會，一起分送月餅給學校周邊獨居長輩，讓學生從做中學習，展現平日所學成果，在陪伴長者的過程中，也讓同學們深刻體會到敬老與服務的實踐。

獨居長輩們看到學校師生及華山基金會人員到訪，開心地與王董事長和師生話家常。學輔中心多遊系林震宗同學雖然行動不便，但得知能夠做愛心，將製作的月餅發送給獨居老人，興奮表示：「能夠加入這次服務志工，覺得好開心，謝謝學校給我們這次機會服務別人。」

育達科大王育文董事長表示，希望能拋磚引玉並號召更多在地企業共襄盛舉，在中秋節前夕至各獨居老人家中關懷生活狀況，以傳遞社會溫暖。

(中時 )