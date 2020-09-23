在岸人民幣23日收跌並與中間價均創逾一周新低，盤中匯價逼近6.8關口；交易員稱，歐洲疫情二次爆發明顯打壓歐元和英鎊多頭人氣，美指繼續被動上行，但人民幣亦未跌破6.8元關口，如果後續歐系貨幣反彈乏力，人民幣將下探6.81關口支撐。

在岸人民幣23日收盤報6.7920，跌45點，進一步失守6.79關，連續第三日下跌，且創自9月14日以來逾一周新低。

他們並表示，中美貨幣政策分化、利差優勢以及積極基本面均支持人民幣，不過近期CFETS指數已大幅反彈，後續仍需關注監管層對人民幣偏強的態度。24日將公佈中國債券能否納入富時世界國債指數（WGBI），外資資金穩步流入對人民幣會是個利好。

一外資行交易員表示，短期人民幣有回調風險，底在哪不好說，美元偏強人民幣會跟著美指波動。另一中資行交易員稱，最近主要是歐元走弱，顯得美元強了，短期人民幣可能震盪小幅貶值。

德商銀行亞洲資深經濟學家周浩稱，過去幾周美指已大幅反彈，但人民幣依舊強勢，人民幣在亞洲已成為表現優於大盤的貨幣；但隨著美元持續攀升，人民幣強勢可能不會持續很長時間。

而瑞銀財富管理投資總監辦公室則認為，基於美國大選及中美關係可能持續緊張，匯率在未來三個月可能在6.65至6.95區間震盪；另外中國國債很可能在2021年正式被納入世界政府債券指數，巨額資金持續流入會加強市場對人民幣升值的信心。

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