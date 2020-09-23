燁輝總經理吳林茂屆齡退休 執行副總陳永賢暫行代理 19:022020/09/23 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 燁輝（2023）總經理異動，原任總經理吳林茂屆齡退休，由執行副總經理陳永賢暫行代理，將自9月28日起生效。至於新任總經理人事案，待燁輝近期內召開董事會通過後，另行公告。 吳林茂在擔任總經理期間，也兼任燁輝（中國）廠董事長，長期以來對內積極協助燁輝強化公司治理，對外大力協助拓展業務，對燁輝貢獻卓著。他現在還擔任朕豪大酒店公司和朕華國際公司董事長，負責萬豪酒店和朕華精品廣場的業務。 據了解，吳林茂將先辦理退休手續，接著集團再予以重用他的機會頗大。 (工商 ) #燁輝 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳同佳案 林鄭把難題丟回台灣 04:102020/09/23 兩岸要聞 徐永明300萬懸案 林佳龍重申無金錢往來 17:312020/09/23 生活 警政人事大搬風 方仰寧接警署主秘120名高階警職調整 14:182020/09/23 社會 華航、陽明總經理一職遇缺未補 林佳龍：公司內部已在調整 15:052020/09/23 財經 國泰世華重啟萬里通卡 刺激卡友不出國還是可刷卡 16:132020/09/23 財經 全達易主 大宇資董座拿下經營權 04:102020/09/23 證券．權證 蘇揆拒道歉 藍杯葛施政總質詢 04:102020/09/23 生活新聞 吳昕陽接任副董兼總經理 30年來首例 日方出任新光三越董座 04:102020/09/23 財經要聞 紅花喜迎秋 精銳藝術節《藝游位境》網美打卡熱區 15:492020/09/23 生活 聚光世代亮己更亮人！華人領袖100正式啟動第二屆「2030計畫」 17:462020/09/22 財經 財經熱門新聞 離岸風電「2兆大騙局」？ 老謝爆看台積電驚天動作就知道了 - 財經 外媒爆川普女婿曾借貸14.5億 兆豐銀回應：已還清 - 財經 - 工商 台積遭狂倒貨 台股殺完沒？專家：明天還要小心 - 財經 台灣GDP世界排22好嗎？他怒「全球最可恥」遭瘋傳 - 財經 華為手機復活？美半導體2大咖能出貨 稱樂意採用高通晶片 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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