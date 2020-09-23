燁輝（2023）總經理異動，原任總經理吳林茂屆齡退休，由執行副總經理陳永賢暫行代理，將自9月28日起生效。至於新任總經理人事案，待燁輝近期內召開董事會通過後，另行公告。

吳林茂在擔任總經理期間，也兼任燁輝（中國）廠董事長，長期以來對內積極協助燁輝強化公司治理，對外大力協助拓展業務，對燁輝貢獻卓著。他現在還擔任朕豪大酒店公司和朕華國際公司董事長，負責萬豪酒店和朕華精品廣場的業務。

據了解，吳林茂將先辦理退休手續，接著集團再予以重用他的機會頗大。

(工商 )