交通部鐵道局中部工程處原訂7月21、23日強制拆除台南鐵路地下化工程拒拆戶黃春香、陳致曉家，經過一波抗爭，鐵道局決定緩拆2個月。然而，目前2戶緩拆期皆屆，但堅決不遷，鐵道局中工處副處長吳志仁23日表示，已發文告知2戶，將擇期拆除。

南鐵地下化一案抗爭8年，全線目前僅剩北區拒拆戶黃春香、東區拒拆戶陳致曉堅持抗爭到底。黃春香7月21日面臨鐵道局強拆時，已簽署自行拆遷同意書，並獲得鐵道局2個月緩衝期，但黃春香當時宣稱「僅同意緩拆、不同意拆遷，」並於本月10日遞交律師信，強調要「保留樓梯」，守護老家的記憶。

而陳致曉7月23日面臨鐵道局強拆時，因緊鎖大門死守家園，致談判破局，強拆工程中斷。陳致曉今日受訪時重申，唯一訴求就是「原屋保留」，雖然目前有收到鐵道局2度寄發公文，但他說「這不是溝通，而是恐嚇。」陳致曉也稱，自己不會因為對方拿著刀子來恐嚇，就害怕地跪在地上屈服，「他們來強拆，我們就擋拆。」

吳志仁則表示，黃宅要求不要拆樓梯，但由於路權線畫設有經過黃家樓梯，因此仍可依法施工。至於陳家提出的「原屋保留」，吳志仁則坦言困難度很高，既然目前2戶已屆拆除期限，鐵道局將擇期拆除，至於確切拆除日期，吳志仁則稱，仍無法確定。

(中時 )