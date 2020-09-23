美國總統川普女婿庫西納（Jared Kushner）遭爆向兆豐銀行借貸5000萬美元，引發揣測。行政院發言人丁怡銘今天提出3點說明，強調這是公開借貸，不是什麼密帳或利益交換。

美國最新出版的新書揭露，庫西納向兆豐跟行借貸5000美元，折合台幣14.5億元，由於值台美關係升溫，外界相當好奇。但丁怡銘說，實情可能是這本書的作者搞錯了。

丁怡銘表示，這項借貸是公開性質，並不是蔡政府要跟川普打好關係，偷偷借了庫西納一筆錢，然後這筆錢不用還。這件事3個環節都沒有，既非密帳，也無利益交換，純粹是公開借貸，財政部在很短的時間內就查完了。

丁怡銘並提出3點說，第1、這筆錢有還；第2、借錢的人不是庫西納，而是那間公司；第3、該公司庫西納持股多少也未揭露，兆豐借錢也不知情，或有看庫西納面子的可能性；丁怡銘希望外界不要有過多揣測。

(中時 )