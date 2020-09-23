18：51宜蘭規模3.7地震 最大震度宜蘭3級 19:022020/09/23 中時新聞網 杜欣穎 、 許立穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 18:51宜蘭規模3.7有感地震 最大震度宜蘭3級。（氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今日晚間6點51分宜蘭壯圍發生規模3.7的地震，地震深度9.5公里，最大震度3級，震央在宜蘭縣政府東偏北方 3.8 公里。各地最大震度為：宜蘭縣3級，新北市1級。 (中時新聞網) #宜蘭 #51 #規模 #3.7 #最大震度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 12：00台東近海規模4.8地震 最大震度台東4級 12:092020/09/23 生活 幼兒園3年違規1733件 超收占37％是最大宗 11:102020/09/23 生活 幼兒園3年違規1733件 超收占37％是最大宗 11:502020/09/23 生活 中秋國慶連假 4路段易塞車 04:102020/09/23 生活新聞 聯詠、宜鼎 外資喊進 04:102020/09/23 證券．權證 彰縣有非公用土地只租不賣了 11筆標租最大宗跨界最低年租71萬元 18:422020/09/23 生活 《國際產業》5年來最大 沃爾瑪擬招募2萬人支援購物季 14:492020/09/23 財經 警政人事大搬風 方仰寧接警署主秘120名高階警職調整 14:182020/09/23 社會 民主的高潮與逆流─當選副總統始末──戎馬一生李宗仁（十四） 14:312020/09/23 兩岸史話 啟動量販3.0 愛買台中水湳店今日盛大開幕 12:002020/09/23 財經 生活熱門新聞 台灣一口氣輸出19例 網酸：病毒看到陳時中自動變陰性 - 生活 罹癌信號常被輕忽 專家：有5症狀都該緊急檢查 - 生活 飛機上如何稱呼空姐？正式叫法曝光：優雅又不失禮 - 生活 柚子配6種藥一起吃恐致死 醫：24hr內都不行 - 生活 夫妻都中結腸癌 醫揪病因：天天吃一食物惹禍 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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