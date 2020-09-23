中區國稅局南投分局，與賦稅署中部辦公室廳舍。（廖志晃攝）

財政部中區國稅局南投分局、賦稅署中部辦公室，都曾經租用民宅、停車場辦公，環境欠佳，民眾洽公也不便；經過15年籌備與規畫，新建廳舍終於竣工啟用，兩個單位在南投縣政府斜對面合署辦公，結束流離歲月！

新建辦公大樓23日揭牌啟用，南投縣長林明溱也前往祝賀，包括財政部長蘇建榮、次長李慶華、賦稅署署長許慈美、中區國稅局局長吳蓮英、營建署中區工程處長何志浩、縣議員陳翰立、中區國稅局南投分局長黃昌宏等人都共襄盛舉。

賦稅署中部辦公室掌理制出境、地方稅減免及國有不動產管理等業務，原本暫借中興新村中科園區的停車場，做為臨時辦公處所；中區國稅局南投分局1992年成立時，就與南投縣稅務局合署辦公，後來業務增加，辦公空間不足，加上經歷多次震災，舊第二辦公室嚴重受損，因此租用民宅分兩地辦公，一般民眾不了解業務職掌，洽公非常不方便。

蘇建榮表示，新建辦公大樓歷經15年的規畫籌建才完工啟用，非常不容易，要感謝歷任局長及各界人士的努力，也期許把服務民眾當成核心目標，服務做不好，對不起國家！

林明溱指出，過去南投分局借用縣府稅務局，也租用民宅辦公，讓洽公民眾常需東奔西跑，非常不便，如今新建大樓啟用，相關單位業務都整合，還有寬敞舒適的環境，一定能提供民眾更完善的服務。

新建辦公大樓基地否積765坪，地上6層、地下2層，總建築面積2219坪，總工程經費2億3181萬元；西側立面設計為南投縣徽的玉山意象，還有象徵在地特產鳳梨的設計。

(中時 )