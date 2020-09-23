日月潭萬人泳渡即將登場，副縣長陳正昇23日率領相關單位人員，在日月潭朝霧碼頭聯合祈福，希望泳渡平安順利；因應泳渡帶來的人潮和車流，警方將執行交通管制，27日當天，環潭公路只能順時鐘單向行駛。

陳正昇指出，泳渡舉辦38屆，今年狀況最特殊，由於新冠肺炎疫情陰影籠罩，將強化各項防疫準備，目前，確定2萬多位報名的泳渡選手，經過稽核都沒有居家檢疫等情形，但泳渡活動仍將嚴格落實社交安全距離，除了在水中游泳的選手，只要進入公告活動區域，就必須落實戴口罩。

因應萬人泳渡年度盛事，集集警分局將在日月潭周邊實施交通管制，從9月26日下午3點，到27日下午4點，朝霧碼頭停車場淨空，伊達邵商圈除公務車外，其他車輛禁止進入。

27日萬人泳渡當天，上午6點到下午4點，環潭公路實施單向管制，所有車輛必須順時鐘行駛，禁止車輛由頭社往伊達邵行駛，從伊達邵不能往九龍口方向行駛；開放路邊停車的路段，包括台21線魚池到九龍口外側車道、向山遊客中心到頭社外側車道，沿途設有接駁站，由大型巴士載送泳客報到。泳渡散場時，在水社中興停車場設接駁站，載送泳客往頭社及魚池方向離開。

(中時 )