桃園市八德區63歲陳姓男子，9月11日午後於社區進行園藝工作時，突然感到身體不適倒地不起，社區總幹事葉宗勝見狀立即撥打119報案，另名住戶林文亦前來協助。2人接力為陳CPR，後續由消防隊員接手，所幸2人幫忙，陳在14日出院返家休養。

桃園市消防局表示，陳男倒地後，立即派遣當地分隊出勤，同時119指揮中心護理師陳桂珠透過電話，引導葉、林二人立即為患者施行心肺復甦術。八德消防分隊4名救護人員到場接手後，持續積極急救，當準備將患者運送至救護車時，陳男突然睜開眼睛恢復意識，在場的救護人員及葉、林等圍觀民眾面對這樣戲劇性的轉變，實在又驚又喜，而陳男在入院接受診治後，已於14日平安出院返家休養。

消防局長謝呂泉表示，在台灣每年約有2萬人在到院前心肺功能停止，平均不到半小時就有1人因心臟停止而倒下，而他們所擁有的黃金救命時間僅有4至6分鐘，所以在救護人員到達前的空窗期，身旁的人若能儘早實施CPR及使用AED，將是起死回生關鍵。為了讓民眾學習CPR更便利，消防局開放40個消防分隊為全民CPR學習站，每周一傍晚7時提供一般民眾至各分隊訓練，報名人數滿3人以上即可開班，接受90分鐘訓練並通過操作測驗者，當場發給CPR合格證明；消防分隊分布據點廣泛，不僅增加便利性，由經驗豐富的消防隊員小班授課，更可以提高學習效率。

為了感佩葉宗勝及林文的急公好義，也為了祝賀陳姓民眾福澤深厚，消防局23日下午2時於八德消防分隊舉行表揚儀式，由謝呂泉親贈感謝狀。

(中時 )