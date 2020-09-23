台北市內湖區21日晚間8時發生一輛三重客運藍26公車衝撞至人行道，造成人員1死1傷及24輛機車遭撞毀憾事，北市公共運輸處依公路法77條第1項裁罰基準開罰業者18萬9,000元，並要求三重客運提出專案檢討報告。

公運處針對現行駕駛員尿液篩檢規定，將邀集台北市政府相關單位及公車業者研商改善方案與策進作為，其中部分涉中央規定亦將函報建議從嚴檢討採檢方式及頻率，以杜絕毒駕。公運處將於2個月內提出具體改善方案，以提供市民優質與安全公車服務。

(中時 )