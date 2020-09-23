公車衝撞釀1死 北市開罰18.9萬 19:162020/09/23 中時 張薷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市內湖區21日晚間8時發生一輛三重客運藍26公車衝撞至人行道，造成人員1死1傷。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市內湖區21日晚間8時發生一輛三重客運藍26公車衝撞至人行道，造成人員1死1傷及24輛機車遭撞毀憾事，北市公共運輸處依公路法77條第1項裁罰基準開罰業者18萬9,000元，並要求三重客運提出專案檢討報告。 公運處針對現行駕駛員尿液篩檢規定，將邀集台北市政府相關單位及公車業者研商改善方案與策進作為，其中部分涉中央規定亦將函報建議從嚴檢討採檢方式及頻率，以杜絕毒駕。公運處將於2個月內提出具體改善方案，以提供市民優質與安全公車服務。 (中時 ) #三重客運 #藍26公車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 楠梓汽車撞機車釀1死 警方重申用路人依燈號慢行 15:522020/09/23 社會 雙十公車優惠 明年市民獨享 04:102020/09/23 地方新聞 鳳山街頭暴力 陳其邁：未來須在最短時間內破案 11:472020/09/23 政治 台北檢舉廢棄物獎金 1年上限領30萬 04:102020/09/23 地方新聞 公車暴衝人行道 司機疑毒駕肇事 04:102020/09/23 社會新聞 鈺祥展出5G時代機房解決方案 04:102020/09/23 產業特刊 《電子零件》台達電攜遠傳 展現5G通訊設備解決方案 15:232020/09/23 財經 低價電子股領漲 台股加權指數站在紅盤之上 09:212020/09/23 財經 稻江被爆出賤招趕師生 校方嚴斥：一切按規定 14:522020/09/23 生活 內湖無照養護所無情惡火 傷重老翁凌晨不治已釀3死 08:502020/09/23 社會 社會熱門新聞 遠東化纖熱煤油外洩 異臭瀰漫新竹縣 - 社會 人妻偷下海夫超心痛 他癡心想挽回被嗆：我就是做雞想怎樣 - 社會 酒國海陸女1／整瓶威士忌「喉嚨借過」30秒喝完 本尊竟是海軍陸戰隊正妹 - 社會 澎湖還有「愛國麵店」？老闆默默消化海軍棄單120碗麵 - 社會 東區美式餐廳氣爆 正妹老闆娘意外曝光：好像混血兒 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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