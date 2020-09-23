雲林縣養豬協會23日在虎尾鎮舉辦臨時理監事聯誼會，討論美國萊豬進口、豬隻價格下跌因應之道，強調中央政府必需藉由百億養豬基金，強化國產豬競爭力；國產豬價至少要維持每公斤65元，確保豬農生計。

雲林縣養豬協會理事長許裕聰、副理事長林明彥等人，23日在臨時理監事聯誼會中，討論美國萊豬進口後，如何藉由百億養豬基金提升國內養豬產業競爭力，以及維持國產豬肉價格，各理監事踴躍建言，達成多項決議。

許裕聰表示，政府必需輔導養豬場現代化轉型，包括豬舍更新改建、省工智能化設備、高效能廢水處理系統、資源多元再利用；還有加強豬隻批次或異地分齡生產模式，提升生物安全，以及擴大運用精準數據管理，提升生產效能。

美國萊豬進口後，協會希望政府加強萊劑邊境抽驗，並依進口數量機動提高抽驗比例；建立美國萊豬正反向追溯的流向管理機制，杜絕加工品混充；落實肉品清楚標示產地，加強標示稽查以提高消費信心。

林明彥指出，每年9月後毛豬生長速度會變快，這種季節性因素導致豬價往下掉，希望不要政治化聯想，以免傷害豬農，也請肉品市場調節豬隻拍賣量，以應付市場需求與維護豬農權益，同時呼籲豬農不要恐慌性出豬。

至於是否北上抗議，雲林縣養豬協會表示會配合中華民國養豬協會的決定，雲林是養豬大縣，協會一定會站在第1線捍衛養豬戶的權益。

(中時 )