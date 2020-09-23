南投縣埔里鎮、魚池鄉及水里鄉，都是菇類重要產地，政府補助菇寮汰舊換新，但材質和規格都有限制；行政院中辦執行長蔡培慧，邀集農糧署相關單位人員會勘，並且希望再舉辦說明會，讓菇農充分了解申請補助事項。

台灣新鮮菇類年產值超過130億元，其中，香菇產業年產值就超過50億元！農糧署辦理設施型計畫補助，但菇農認為計畫項目難以符合實際需求，因而提出陳情。

蔡培慧23日會同農糧署中區分署長姚士源、埔里鎮長廖志城，縣議員王秋淑、王彩雲、陳宜君及蕭志全，水里鄉農會總幹事張啟荃等人，會勘水里鄉及埔里鎮的香菇農場設備，了解菇農的需求與心聲。

姚士源表示，農糧署現行推動的「設施型農業計畫」，補助設置溫網室及導入智能化環控設備，要以該署訂定的模式搭建，且規定僅舊有菇舍汰舊換新可申請。

蔡培慧表示，農糧署設施型農業計畫補助，有專業考量，提醒菇農要依規定申請，至於屋簷高度或汰舊換新標準等問題，可將個案送到農試所依實況核定。

埔里鎮長廖志城說，埔里是香菇重要產地，近年來香菇產業遭遇許多困境，包括菌種弱化、木屑短缺及氣候暖化，導致產量下降等問題，需要政府協助香菇產業轉型與升級。

(中時 )