GoShare推出全新「GoShare for Business 企業方案」,客戶可透過量身定制的移動解決方案鼓勵員工親身參與,在商務行程或日常移動中落實環保減碳,首發即獲得包括Visa、微軟、達美樂、台新銀行、遠傳電信、微風集團、Teach for Taiwan為台灣而教、南山產物、Rakuten Monkeys樂天桃猿等九大產業領航者認同,橫跨支付科技、科技、速食、銀行、電信、百貨、非營利組織、保險與體育領域,目標於1年內完成上百萬趟GoShare騎乘、減碳35萬公斤。

GoShare新事業總監姜家煒表示,很榮幸能夠結盟這九家積極實踐永續經營的首發夥伴,使用客製化的GoShare移動解決方案,讓員工的每一趟行程更高效、更有意義,並減少企業日常營運碳足跡。我們更呼籲越來越多企業加入電動化革命行列,從綠色出行開始,傳遞綠色經濟的價值,創造人類社會與環境的和諧共好。

遠傳電信人力資源暨企業溝通管理群副總經理林淑鈴表示,遠傳與Gogoro、GoShare擁有一致的綠能推動信念,雙方從能源、資費到車聯網等各個面向展開深度合作,此次成為率先加入GoShare for Business企業方案的電信業者,透過便利高效的綠能運具滿足員工差旅與日常移動,讓企業與員工共同落實環境永續的理念與價值。

微風集團百貨事業處副總經理蔡碧芳表示,此次與GoShare for Business企業方案合作,推廣GoShare作為公務與日常代步工具,讓微風員工天天都為減碳行動盡一份心力;南山產物除了為員工配置GoShare for Business公務車隊,還預計於年底為GoShare用戶提供「個人責任暨交通意外事故保險」的保險方案;Rakuten Monkeys樂天桃猿職業棒球隊總經理劉玠廷指出,GoShare for Business車隊將作為維護及管理桃園國際棒球場用車。

GoShare for Business企業方案依照各個企業的經營型態及移動需求,提供三大服務模式,不論出差洽公或每日通勤,直接打開《GoShare》App就能使用:首先是Business Voucher企業騎乘金,員工將享有專屬騎乘金,於《GoShare》App內輸入優惠券序號即可折抵騎乘費用;其次是Business Account企業用戶的員工可於預約車輛時切換至企業帳號,該趟行程即可享受企業提供的折扣;第三種是建立Business Premium企業專屬車隊,車輛將不受現行「GoShare 隨借隨還」或是「GoShare DOTS 定點借還」服務範圍的限制,企業夥伴擁有專屬公務車隊與服務範圍,於《GoShare》App「地圖資訊」點選「企業專屬」即可開始使用。

