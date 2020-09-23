女星楊潔玫今年考取世新廣電研究所，重回學校生活，身材保養得宜的她，看不出來已53歲，她透露私下保養秘笈，除了每週六固定會做有氧運動，若天氣涼爽也會就近騎單車，平常也搭大眾交通工具出門，如果距離不遠，也會用走的回家，她笑說曾經有過穿著高跟鞋走一小時的路回家，也是節能減碳做環保。

楊潔玫日前跟造星大師梵緯老師一起上民視節目《元氣加油站》，聊到平時除了上節目跟上課以外，楊潔玫還喜歡自己手做蛋糕及吐司，她說每一次蛋糕出爐後，就會趕緊分享給親朋好友，看到他們滿足的神情，就非常有成就感。梵緯老師也說「她做的糕點真的很好吃，常常讓他破戒一口接著一口。」

楊潔玫表示，跟梵緯已經是超過20年的老朋友，從梵緯老師身上學到很多手作的工藝，她說以前網路不發達，所以都靠看大量雜誌還有跟老師學習，來讓自己的穿搭更好看，有幾次的大型演出，因為梵緯老師太忙，她就徒法煉鋼自己去布行找布做秀服，把梵緯老師的手藝學起來，梵緯老師開玩笑說「就是你都自己做衣服，害我現在都沒工作。」楊潔玫說現階段的生活就是把握當下，珍惜每一次跟朋友相聚的時光。

楊潔玫（左）日前跟梵緯上楊平（右）民視《元氣加油站》節目分享美的資訊。（民視提供）

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