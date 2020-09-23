雲林縣長張麗善（前左四）邀民眾與布袋戲6大男神共度中秋。（張朝欣攝）

「2020雲林國際偶戲節」以「男神時代」為主題，23日在虎尾鎮布袋戲館舉辦記者會，由布袋戲經典角色史豔文與藏鏡人同台演出，邀請民眾10月2日到虎尾高鐵特定區，與布袋戲6大男神一起歡度中秋節連假。

「2020雲林國際偶戲節」記者會由雲林縣長張麗善、縣文化觀光處長陳璧君等人共同主持，並邀請布袋戲大師黃俊雄、金光布袋戲黃立綱到場演出，藉由史艷文與藏鏡人的對話，介紹偶戲節的精彩內容。

張麗善表示，雲林縣是布袋戲的故鄉，今年偶戲節以「男神時代」為主題，邀請所有布袋戲迷10月2日到虎尾高鐵站旁活動地點，屆時史艷文、素還真、藏鏡人、黑白郎君、棄天帝、花信風6大男神將齊聚一堂，喜歡布袋戲的民眾千萬不要錯過。

布袋戲大師黃俊雄說，美國人看過布袋戲後，很驚訝木偶能夠如此栩栩如生，這是中國很重要的藝術之一。10月2日開幕晚會，他將上台表演史艷文的精彩片段，用行動鼓勵年輕人學習布袋戲，讓傳統藝術除了傳承，也能夠加入新血輪再創新。

陳璧君指出，雲林國際偶戲節還包括大小金掌競演、青年主演甄選、百人戲偶踩街、口白創意競賽、偶藝文創市集等活動，並整合雲林布袋戲館、雲林故事館、虎尾建國眷村等地方文化館舍推出周邊活動，歡迎全家大小同遊雲林、玩透透、拿好康。

(中時 )