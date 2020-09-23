台北市內湖區康寧路一家未立案安養中心昨(22)日發生火警，3名老翁喪命。台北市政府先進強辯這安養中心未立案、也未接獲檢舉或通報。但市議員游淑慧今日將里長通報資料揭露，才迫使柯市府承認。游淑慧對此大嘆：柯市府「失能、失靈、失聰、失智」，強調「這是生命啊！」，為何對檢舉或通報「聽不到、不記得、無作為、無警惕」？

針對未立案安養中心火警奪走3名老翁性命，柯市府被批「螺絲鬆了、市政散了」，柯文哲回應：「鬆是不會鬆啦，我們該怎麼做就怎麼做」。但追查相關檢舉或通報資料，北市議員游淑慧在臉書指出，「從昨晚到今早，衛生局和社會局都不斷跟媒體和我的辦公室否認，去年曾接獲檢舉或通報。直到中午，我把兩次里長通報的日期、時、分和轉的分機等資訊全都揭露，市府才要承認。」

里長通報資料與回應是：「108年8月7號 1:11分，中午休息沒人接」、「108年9月2號 11:48分，會勘一次沒下文」。柯市府「先是否認有接獲查報，後承認接獲檢舉，但又狡辯沒立案沒處理。說話顛三倒四、推拖賴皮」，令游淑慧為里長抱屈表示：「那告訴你有什麼用？里長認真警惕有什麼用？」

所以，游淑慧感嘆：「這樣的市府，失能、失靈、失聰、失智；聽不到、不記得、無作為、無警惕」。強調葬身火場3名老者「這是生命啊！」，盼柯市府別再「螺絲鬆了、市政散了」。

(中時新聞網)