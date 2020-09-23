黃鐙輝出席北歐冰品活動。（北歐pols鬆餅杯冰淇淋提供）

黃鐙輝出席北歐冰品活動。（北歐pols鬆餅杯冰淇淋提供）

黃鐙輝23日出席「北歐pols鬆餅杯冰淇淋」活動，聊起日前猝逝的好友黃鴻升（小鬼）時，他說感慨地說，跟小鬼認識才幾年，因錄《綜藝玩很大》成好友，幾週前他們還相約一起吃飯，他說小鬼真的是很貼心溫暖的人，短短的一席話就會給人滿滿的力量，是非常棒的兄弟。他在靈堂跟小鬼說過自己不會再哭了，以後會帶著他的愛、繼續他的信念、把他一直以來都把所有人當成家人的溫暖傳遞出去。

他說到直到昨天還是會一直想。想到睡不著，還回想起最後一次一起去台東錄《綜藝玩很大》時，他跟小鬼、KID在飯店房間裡一起唱著〈我不是空笑夢〉。說著說著，已答應小鬼不哭了的他仍忍不住難過泛淚。

有三個小孩的他表示，自己會更注意身體，但昨天還是拍戲拍到覺得快死了，因為從晚上六點半拍火災戲拍到快天亮，所以一直在現場吸廢氣，吸到凌晨兩點時他已經覺得頭在暈，當下忍不住感嘆「藝人真的是拿生命在賺錢，雖然知道對身體不好，但還是想敬業把工作完成」。

黃鐙輝透露前陣子為了新戲《神之鄉》裡的自閉症角色做了很多功課，結果心靈層面受影響，天天睡不好，壓力大到鬼剃頭（圓形禿），他嚇得以為自己就要禿頭了，趕緊去看醫生，「已經不帥了，還沒頭髮怎麼辦！」幸好「鬼剃頭」恰到好處提醒了他，他才發現自己太用力去進入角色，開拍後反而開始學習放鬆去表演，目前圓形禿的部位已經開始慢慢長出來。

原本被看好以《無主之子》入圍金鐘的他，被問成為遺珠是否影響心情，他坦言確實有點小失望但不會遺憾，且後來看了其他一起競賽的入圍者，也覺得滿合理的，很甘拜下風，因為每個人都強得要命。他說，對他來講更重要、有意義的，反而是同劇的李又汝、孫綻因為入圍被看見了。因為他很懂那種努力需要被看見、被鼓勵，在心臟快沒力時打一劑強心針、就能堅持繼續走下去的感受，「看到很棒的演員被看到，我的開心比自己沒入圍的失望多！」

他搞笑形容：「入圍已經比登天還難，拿到獎是被雷公打到，我去年已經被雷公打過、好運拿到獎了，已經光宗耀祖了！我幹嘛還在意今年有沒有入圍！」他自覺是很有福氣的人，很謝謝目前擁有的，也希望其他努力的人都被看見。他也透露為了讓大家知道孫綻很棒，之前還把飾演越南移工的孫綻置入到自己主持的《食尚玩家》、幫他爭取更多曝光，雖然沒有酬勞，但他私下把原本打算包給孫綻的紅包，利用跟他一起上教堂時奉獻出去，希望透過神再還給他的力量會更大。

黃鐙輝覺得這是一種傳承的信念，因為他也曾經歷滿長一段時間的低潮，知道那種一直努力卻沒被發現的無力感，且演藝圈真的不是很穩定的工作，能支撐的除了熱情熱忱，真的還需要鼓勵，金馬、金曲、金鐘獎就是這種鼓勵，幫藝人更堅定信念！他笑說第一次入圍時覺得是運氣好，是「屎到」（指狗屎運），所以沒得獎會失落感滿大，覺得可能不會再有這麼好運了，就連去年得獎他也很心虛，還問過《無主之子》的導演：「我會不會是運氣好？或是評審看我有三個小孩很辛苦？」導演大聲回他「才不會這樣」！他也是後來才發現：「入圍或得獎一定是努力被看到了」

(中時 )