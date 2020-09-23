傳統搭棚拆架工人，工作暗藏危機。(照片/游定剛 拍攝)

職業不分貴賤，各行各業都有甘苦談。傳統搭棚拆架老師傅接受《中時新聞網》訪問表示，我們工作存在高危險，用命在換錢。他更透露年輕人無法吃苦，都沒人要做。

搭棚拆架不論四季天氣狀況皆要上工。(照片/游定剛 拍攝)

黑夜裡，搭棚拆架工人爬上爬下、忙進忙出，不論冬冷夏熱、氣候變化皆要上工，儘管工作風險高，但為了求溫飽、餬口飯吃，仍不喊苦、堅守崗位。從事搭棚鐵架超過20年的老闆表示，我們工作是用生命在換錢，像颱風天擔心鐵皮被吹走，得冒強風豪雨去拆除，有時遇到親人突逝世，天還沒亮就得出班上工，分秒必爭為的就是如期完成任務。

搭棚鐵架工作，老師傅形容用生命在換錢。(照片/游定剛 拍攝)

「一不小心就會掉下來」師傅回憶起，幾年前，因公殉職的同事。工作期間，竹子承受度、耐用不好，當場直接斷裂，工人不幸摔落當場身亡，比較幸運的是斷手、斷腳，半身不遂都有。師傅更透露，還有工人因鐵管誤觸高壓電纜，而導電逝世。老闆無奈表示，現在年輕人吃不了苦，做沒幾天、甚至半天就落跑，就算祭出日薪3000元，也沒有人想做。老闆感嘆，希望有年輕人來承接這唯一傳統產業，否則斷了以後就沒有了。

老師傅表示，為現實生活，必須用生命來賺錢。(照片/游定剛 拍攝)

(中時新聞網)