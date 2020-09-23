85歲高齡的黃媽媽（左）到台中女監懇親會探視女兒，她看著女兒雙眼滿是關懷。（陳淑芬攝）

台中女子監獄的中秋懇親會推出大聲公活動，親友們大聲說出心中的愛與思念。（台中女子監獄提供／陳淑芬台中傳真）

台中女監典獄長張惠郎（站立者左1）在懇親會與收容人家屬交流。（台中女子監獄提供／陳淑芬台中傳真）

「媽媽，我愛妳！」「小君」以大聲公，大聲量地表達對媽媽的思念，他抱著媽媽說：「不要再吸毒了！」，台中女監收容人「阿珍」在中秋懇親會中被兒子感動得熱淚盈眶；85歲高齡的黃媽媽來見愛女也雙眼泛淚。台中女監規劃「愛的大聲公」活動，大小親友們以愛、親情，表達對收容人的關懷與鼓勵，場面感動人心。

法務部矯正署台中監獄、台中女子監獄及台中看守所23日各舉行中秋懇親會，特別的是台中女子監獄今年還規劃「愛的大聲公」活動，在懇親會現場提供「大聲公」，讓家屬大聲把愛與思念說出口；台中看守所則在現場提供可愛活潑的拍照框，讓家屬拍照留念。

「媽媽，我愛妳！」「小君」在爸爸的鼓勵下，勇敢以「大聲公」說出對媽媽的愛，還擁抱著媽媽溫馨跟說：「不要再吸毒了！」，媽媽「阿珍」感動得熱淚盈眶。

85歲高齡的黃媽媽坐著輪椅來看女兒，她眼裡泛著淚光說：「我女兒很乖，很孝順」，才藝優異還到日本演出過，想起女兒的好，她哽咽不捨，撫摸著女兒的頭雙眼滿是關懷。65歲的黃女談起老媽，也相當牽掛地說，以前都是她與媽媽同住照顧，現在只能委託弟弟照料。

「孝順，有時候是奢侈的幸福！」台中看守所的「幸福串連」中秋懇親會也相當溫馨，所長葉碧仁表示，針對身心障礙、家中有未成年子女者及高關懷對象收容人，所方特別規劃安排家庭支持活動，希望藉由家庭關係重新連結，並強化質量，家庭往往是促使收容人改變的最大力量，希望這種柔性力量能讓收容人從心再出發。

(中時 )