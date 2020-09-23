昨天，俄羅斯空軍（RuAF）的1架Su-30戰鬥機墜毀，飛行員成功彈射。當時官方沒有說明戰機的失事原因，現在有一種說法認為，可能是它是遭到另1架參與空戰演訓的Su-35S戰鬥機所擊落，Su-35S在起飛之前，沒有將機關炮解除武裝。

防衛世界(Defense World)報導，俄羅斯媒體有廣泛報導昨天的Su-30墜毀事件，大多是引用俄國西部軍區的新聞稿：「9月22日，西方軍區的1架Su-30戰機，在特維爾州(Tver Region)墜毀。2名飛行員成功安全彈射，並且落地之後，與基地取得了聯繫，之後被救援人員送到醫院進行健康檢查。」

新聞還有提到戰機墜毀地點在森林地區，所以沒有造成額外的傷害，然而包括塔斯社在內的俄國新聞媒體，都沒有提到失事原因。

俄羅斯 Su-35戰機。(圖/TASS)

今天，俄羅斯著名軍事博客，提出了新的說法，這架Su-30戰機的墜毀，是因為遭到Su-35的機砲擊落。

這篇博客寫道：「這架Su-35S 在執行戰鬥任務後，直接飛到演訓的空域，與Su-30進行模擬空戰。當時Su-35曾經落地修整，卸下了戰機搭載的飛彈，但是地勤人員忘記把機砲解除武裝。」

The best of the best SU 30SM and SU 35S

兩架戰機在模擬空戰時，Su-35S取得優勢位置，飛行員扣下扳機，原本應該只有開啟攝影，但是由於機砲裡有砲彈，所以一連串的30公釐砲彈飛向了Su-30，擊中了尾翼。Su-30的飛行員只能選擇彈射逃生，而Su-35S的飛行員也感到愧疚。

Su-30與Su-35戰機都由Su-27衍生而來，外型相當接近。Su-30採用雙座設計，兼顧空中作戰與對地炸射任務，是一型類似美國F-15E的多功能戰機；而Su-35則再次注重空優作戰，安裝AESA主動相陣列雷達，但是僅需1名飛行員。

(中時新聞網)