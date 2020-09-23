台南市政府與台南市孔廟商圈產業促進會繼今年春節推出「2020循環創作元年」之後，結合9月28日祭孔秋季大典、台南孔廟文化節，將於9月26、27日於府中街、南門路封街擴大舉辦「2020台南孔商圈：循環創生文化節」系列活動，共創台南循環經濟新生活。

孔廟商圈理事長邱千芳指出，本次活動內容包括4大主題：循環市集、循環手作、藝文漫遊、循環餐飲，將打造循環市集新模式，創新循環經濟新商品、循環設計活動新體驗，以落實文創、環保減塑、循環新市集，共創台南循環經濟新生活。

邱千芳也稱，孔廟文化節結合文創、環保減塑、循環新市集等主題，希望傳承「全台首學」歷史文化。近年，孔廟商圈積極推動數位提升行動支付，成為全台首創行動支付一條街，當天活動也與街口支付合作，推出「孔廟商圈樂活購」最高回饋17％。

邱千芳說，循環經濟是目前最夯的全球議題，孔廟商圈整合會員店家，一起加入循環經濟行列，針對業者各自特色，推出舊衣升級改造、NG水泥袋、選舉布條等回收再利用提袋、植物染布口罩等文創商品，也與台南市政府合作推動減塑、減廢政策，響應環保減塑生活。

此外，當天活動循環市集將不提供一次性餐具與購物袋，將由孔廟商圈店家「茶布屋」設計循環布旗購物袋，「好盒器」提供租借杯具餐盒，「七逃藝術」提供不銹鋼便當盒，讓孔廟商圈加入台南市環保局減廢地圖。

(中時 )