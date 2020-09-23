性感人妻賴琳恩和老公陳乃榮婚後甜蜜，常放閃稱羨眾人，今（23日）小倆口一起外出踏青，陳乃榮還貼心幫老婆搭配服裝，賴琳恩曬出穿上的成果照，卻因為太清涼，讓網友看了嚇一跳直呼：「以為沒穿。」

照片中，賴琳恩身穿一件胸前深V的黑色繞頸上衣，讓她露出整片光滑美背及纖細蠻腰，下身再搭配一件牛仔小短褲，並戴著婆婆親手編織的草帽，整個人看起來相當清涼，辣度破表。

賴琳恩穿著太辣，乍看下以為沒穿。（圖／翻攝自臉書）

賴琳恩整套造型由陳乃榮搭配。（圖／翻攝自臉書）

賴琳恩表示全身造型都是由陳乃榮搭配，「他說這樣可以曬到很多太陽？下場就是他要用自己的身體餵蟲」，並透露老公真的很喜歡替她穿搭，甜蜜之情流露無遺，閃瞎大家。

而曝光的一系列美照中，賴琳恩把一頭長髮撥到胸前，乍看下只露出美背，讓不少網友看了驚訝留言「我以為沒穿衣服，嚇死寶寶了」、「太正了還以為沒穿呢」、「這視角太厲害了啦」，更有不少人大讚陳乃榮「容哥真是善解人意啊」、「榮哥也太大方了吧」、「只能說榮哥很會照顧粉絲」、「榮哥真是不藏私」，直誇他很會搭配。

(中時新聞網)