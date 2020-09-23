道奇隊今（23）日以7比2擊敗運動家隊，加上教士隊輸天使隊，道奇隊終於完成國家聯盟西區8連霸大業。道奇隊目前戰績39勝16敗、7成09勝率，大聯盟最佳；自2013年起連續8年奪下分區冠軍（隊史第18次），今年將持續問鼎暌違32年的世界大賽冠軍。

今年道奇只輸掉1個系列賽，位居國聯頭號種子，而分區8連霸在大聯盟排名第3，僅次於勇士隊的14連霸與洋基隊的9連霸。

道奇隊總教練羅伯茲表示：「這真是一個特別的球季，幾個月前還不知今年能不能順利開打？如今球隊已經在國聯西區登頂，接下來要開始迎接季後賽。」也因疫情的緣故，今年不能互噴香檳酒，雖是在洛杉磯主場封王，看台上也沒有熱情的球迷一起慶祝。

此外，目前美聯已有光芒隊、洋基隊、白襪隊、雙城隊、印地安人隊、運動家隊等6隊晉級，另2席應該會由太空人隊、藍鳥隊會拿下。

而國家聯盟確定晉級的有勇士隊、小熊隊、道奇隊、教士隊等4隊，另外4席戰況還很膠著，恐怕要打到例行賽最後，才能確定晉級的球隊。

(中時 )