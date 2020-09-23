「2020創意台中」與在地5所大學合作，展現創意力和設計力，台中科大的地方共創設計研究室所規劃的「夢想取票機」展出。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

陳淑芬／台中報導

「2020創意台中」於國定古蹟台中車站舊站展出，今年活動與在地5所大學合作，透過工作坊形式展現年輕學子的創意力和設計力。其中，台中科大團隊規劃「夢想取票機」，將台中車站舊站已報廢的售票機，改造成「夢想取票機」，讓民眾重回自己的夢想情境，鼓勵勇敢追夢。

今年「創意台中」活動與亞洲大學、台中科技大學、朝陽科技大學、嶺東科技大學及台中教育大學等在地5所大學合作，展現年輕學子的創意和設計活力，在台中車站舊站展至9月27日。

其中，台中科大的地方共創設計研究室所規劃的「夢想取票機」相當引人矚目，以「夢想不滅、青春不老」為題，鼓勵大小朋友勇敢追夢，將已報廢停用4年、近20年歷史的售票機再賦予新生命，從天花板到地板全面改造，並融入燈箱、售票機台、時刻表與佈告欄等設施獨具特色。

「還記得自己小時候的夢想嗎？」台中科大團隊的指導老師侯純純表示，團隊想喚起觀展民眾，展區以人生3個30年分隔為3階段分區展示，包括零歲到30歲「夢想萌芽」；31歲至60歲「踏入社會」；61歲至90歲「退休生活」，呈現各階段夢想的模樣，希望民眾能從中找回夢想初衷，繼而勇敢追夢。

展出並規劃趣味互動，團隊收集了30則夢想故事，以廣告單貼在公佈欄，民眾瀏覽後，可撕下自己的夢想廣告單，象徵決定重拾內心封存的夢想。民眾也可站在「夢想取票機」機台前，取下周圍的對話框，拍照打卡留念，極具特色。

(中時 )