台股下半年以來在資金行情帶動下，指數突破歷史高點，同步推升台股基金整體規模來到2,759億元，創下波段新高；不過，以淨申贖來看，因投資人逢高獲利了結，7、8兩月整體淨買回逾百億元，但仍有18檔台股基金新高行情中維持淨申購，其中有多檔台股平衡及台股組合基金進榜，亦凸顯投資人在此次萬點行情居高思危，改採穩中求勝策略。

投信投顧公會統計顯示，包含平衡型在內逾170檔台股基金，下半年以來（7、8月）整體淨買回金額約120億元，但仍有18檔維持淨申購，復華、安聯、野村、群益等投信有多檔進榜，其中以野村優質、復華神盾、復華傳家二號、安聯台灣大壩、安聯台灣智慧、群益創新科技、瀚亞菁華等基金淨申購逾億元最為突出，多是各家招牌長青基金代表。

投信法人建議，就基本面及資金動能面分析，台股後市仍偏多，不過近半年台股累積不小漲幅，若擔心市場不確定因素，建議單筆投入同時設立停利停損點，或以定時定額分散風險；或透過母子基金投資法，以中長期績優的台股平衡型基金為核心，搭配其他單一市場標的或全球股票基金，掌握此波台股及全球資金行情投資契機。

復華傳家二號基金經理人游秋華表示，台股第二季財報整體上市司企業獲利年增率達16％，短期雖因美國擴大封鎖華為不確定性因素上升，但科技業受惠Work From Home及雲端、5G趨勢、半導體先進製程領先、部份傳產族群基本面亦有所改善等因素長期展望仍正向，且外資今年以來仍賣超達新台幣6,000億元，若未來回流對台股具進一步漲升助力。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞認為，隨消費性電子產業復甦加上旺季來臨，可逢低加碼趨勢科技股、績優權值股，以及金融、具成長性高的殖利率股或利基型傳產族群。

(工商 )