38歲大陸女星范冰冰2年前捲入「陰陽合同」逃稅風波，讓演藝事業跌入谷底，復出路更是走得艱辛。不過最近范冰冰終於有好事上門了，那就是她控告一位屢次寫文章造謠她的網友韓雪成功，洗刷冤屈。

北京市第三中級人民法院日前公開一份關於范冰冰與韓雪名譽糾紛權的民事裁判書，上頭清楚記載該網友自2008年3月開始，陸續在網上發表「震驚！被導演睡過的中國女演員」、「范X丞是范冰冰私生子 與洪XX所生有證據」等造謠文章，被范冰冰一狀告上法庭。

最終造謠網友也付出了代價，被法院宣判必須賠償范冰冰7萬人民幣經濟損失及1萬元人民幣的精神撫慰金，共計8萬人民幣（約34萬台幣）。

不只范冰冰，其實洪金寶也深受傳聞困擾，多年前他與妻子高麗虹出席公開場合，當場被媒體不客氣地問：「作為范冰冰的乾爹見過她男朋友沒？」洪金寶則回應：「誰是你乾爹？范冰冰是誰乾爹？范冰冰的乾爺爺你見過沒？」間接駁斥謠言。

(中時新聞網)