網友貼出老公靈機一動想出可以讓她趴著的方法。(圖取自爆廢公社)

女性在懷期間因肚子一天比一天大，行動上承受的不便也愈來愈多。昨(22)日有一名孕婦表示，由於自己在孕期間腰酸背痛，非常想要趴著舒緩酸痛，結果天才老公靈機一動，利用家中L型沙發滿足她的願望。畫面曝光後也讓2萬多名網友笑翻。

原PO在臉書社團「爆怨公社」上表示，自己因為懷孕時常腰痠背痛，因此和老公表示，「想要趴著，但又不造成胎兒的傷害。」沒想到老公立馬想到一招，讓她橫躺在兩張沙發上，舒服程度讓她直呼，「瞬間感到舒筋活骨通體舒暢。」讓她忍不住讚嘆老公這回真當了「神隊友。」

只見原PO老公將客廳的兩張沙發拉開，她也撲上沙發橫躺，而這之間的空隙剛好可以放置原PO的孕肚，同時又能達到舒筋活骨的效果，「只有懂的人才知到這樣有多舒服。」但她也補充表示，自己趴著時間並沒有太長，而老公也都在一旁看著她，也有評估自身狀況。

這名神隊友的妙招，也讓2萬多名網友笑翻，「我懂！超想趴著的需求～孕婦的願望」、「哇！竟然還有這招」、「可惡！為什麼我懷孕的時候不知道」、「L型沙發新功能」、更有媽媽自曝，「我也做過一樣的事！孕婦能趴著真的幸福。」此外，也有網友貼心提醒，「肚子那塊地板墊個軟墊，更安全。」

(中時新聞網)