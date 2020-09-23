桃園站前商圈多家百貨公司周年慶戰火開打，統領百貨23日率先起跑，緊接著新光三越桃園站前店10月1日登場，新光三越桃園站前店預計25天檔期挑戰3.8億業績、年增1～2％，希望在疫情趨緩、周年慶促銷帶動下，全年力拚18億元業績。

新光三越桃園站前店周年慶祭出化妝品單筆滿2,000送200電子禮券、搭配聯名卡最高14％回饋、全館單筆滿3,000送300電子禮券等，也推出點點心港味水餃等11項無店舖美食，使用APP下單指定商品還可抽獎機車等多項促銷，整合線上、線下，擴大商機。

新光三越桃園站前店表示，今年受到疫情的影響民眾出門消費意願，不過自5月中旬疫情趨緩後，人潮及消費就有明顯成長，又以化妝品、家用品等業種更明顯，而政府推振興券上路後，振興券消費約占總業績的10%，桃園站前商圈店家進駐率提高、商氣活絡，在周年慶檔期帶動下，全年業績可望拉尾盤。

周年慶於10月22日登場的桃園遠百，預購10月9日起跑，在9月24日起推出時尚禮賓週活動，為周年慶檔期暖身，此外為提升桃園站前商圈競爭，桃園遠百2樓至4樓女裝品牌大幅度改裝調整，移櫃與新櫃比例高達58％，引進多家知名設計師服飾，包括Isabelle Wen溫慶珠、CRY、CHARINYEH葉珈伶等，升級品牌結構，以全新樓層型態及商品力刺激買氣。

(工商 )