行政院會24日將聽取內政部報告「社會住宅推動成果」，內政部在報告中表示，今年10月底可提前達成第一階段4萬戶目標，第二階段2021年至2024年興建8萬戶，已超前部署，在全國盤點出209處170公頃土地，由中央主導興辦，補足地方量能不足，並建立社會住宅國家生產線加速推動。

內政部指出，在中央與地方通力合作下，直接興建社會住宅第一階段目前已達成約3萬9千餘戶，達成率為98.6％，預計今年10月底即可提前達成第一階段2017至2020年4萬戶目標。

第二階段2021年至2024年8萬戶社會住宅，內政部強調，已超前部署，已在全國盤點出209處170公頃適合興建用地，約可興建8萬戶。第二階段將由中央主導興辦，由國家住宅及都市更新中心補足地方量能不足，並建立社會住宅國家生產線加速推動。

2016年全國的社會住宅只有7,000戶左右，去年11月底可入住與施工中的社會住宅共3萬222戶。

內政部規劃，2021至2024年每年將動工2萬戶，達成總共興建12萬戶。目標讓人口5萬以上的鄉鎮市區，都要有社宅。

2016年蔡政府一上任便全面修訂《住宅法》，讓土地、財務、人力等興辦社會住宅的機制到位，使政府及民間有持續累積的能力。

(工商 )