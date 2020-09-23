有秋雪之稱的甜根子草，將於10月左右盛開，台南市多處可欣賞美麗白浪。（台南市政府觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

每年10月入秋，是甜根子草盛開的季節，也是前往拍攝「秋季限定」網美照片的最佳時節，整片白茫茫的甜根子隨風搖曳，宛如白雪覆蓋，相當夢幻。除了台南大內區公所舉辦「大內雪花祭：戀戀甜根子市集音樂會」外，台南市政府觀旅另外盤點2處景點，邀請民眾前往賞秋雪、拍美照。

台南最著名的甜根子草花拍攝地點，就屬大内橋下曾文溪畔，超壯觀花海隨風飄逸，如陣陣白浪襲來，堪稱初秋最美的一幅畫，河濱就像披上一件白色的甜根子草大衣，溪邊彷佛覆盖雪白地毯，盛開的白色花穗在風中飄逸，美到讓人心動。

除了曾文溪畔，後壁區台1省道八掌溪畔、84號快速道路官田西庄河堤内，也有大片的甜根子草。觀旅局說，後壁台1省道八掌溪橋旁，不但停車方便，落日餘暉也襯托舊糖鐵橋與花海之美。而84號快速道路官田西庄河堤内，也是熱門拍照景點，還有機會捕捉高鐵列車通過的照片，是許多攝影好手的祕境。

此外，山海圳綠道善化段也藏有花海祕境，甜根子草白浪，搭配红色圓拱水管橋、藍色水雉羽翼造型度槽橋，相當風光明媚，觀旅局推薦大家騎著單車，漫游賞景、浪漫愜意。

另外，觀旅局也特别叮嚀，因甜根子草多半生長在河床溪畔，民眾拍照取景時，務必注意自身安全。

(中時 )