高麗菜育苗場已連續2旬售出量破540萬株，已亮起超種紅色警示燈號，根據農糧署大宗蔬菜供育苗量系統資料稍早顯示，9月中旬高麗菜種植株數達674萬株，已亮起超種紫色燈號，農糧署籲請農友自9月下旬起調整生產規劃、分批減種或轉作，以確保合理收益。

根據農委會農糧署官方統計，9月上旬高麗菜供應農民種植出苗量達598萬株，已介於警戒值的540至600萬株，9月中旬甘藍種植數量達674萬株，已超過合理種植範圍並亮起超種紫色燈號。

農糧署表示，依據歷年產銷資料評估，高麗菜種植規模維持每旬540-600萬株可保有合理價格，由於今年秋季氣候平順，白露後日間溫暖夜溫漸涼，目前供應主產區高冷地產區仍持續種植及採收高麗菜，平地產區也同時開始種植，若氣候持續穩定，11月中旬後將有集中採收情形。

為維持合理生產面積及農民收益，農委會近年致力於辦理甘藍預警措施，除辦理專業育苗場售苗統計，另配合遙測判釋種植區位、面積及適時依據氣象參數調整推估產期。

農糧署提醒，秋冬季種植高麗菜風險性較高，建議農民購苗種植前可參閱農糧署「大宗蔬菜供育苗資訊」調整生產規劃，以確保合理收益。

(中時 )