走入金門傳統聚落，轉角處遇見充滿故事的歷史建築。（金門縣府觀光處提供）

在資深導遊的帶領下，遊金門全程高潮迭起、處處驚奇!（金門縣府觀光處提供）

離島金門今（23）日迎來國旅大爆發後的首支高端頂級客團，5日遊3萬9800元的高檔團費，在近期傳出旅行社推低價團搶客，離島旅遊品質大受影響時，以極致化的超展開豐富行程，完全顛覆觀光市場亂象，也展現金門旅遊不一樣的潛力。

當地業者表示，以金門世界級戰地景觀做為形象包裝推出的5日深度之旅，3大主題行程包括呈現金門「閩南文化基因庫」的人文內涵和世界遺產層級的紅磚建築之美，搭配轉角處遇見戰地、戰役史蹟和自然生態景觀，在資深導遊的帶領下，全程高潮迭起、處處驚奇!

行程安排走遍大、小金門的經典景點和私房祕境外，也深入7大傳統聚落，加碼探訪以金門鹽文化為主題的西園鹽場地方文化館、復國墩花崗奇石海岸步道。美食品嘗更是嚴選當地特色餐點，包括海鮮、牛肉全餐和粥品、燒烤、湯包，還有野戰方便餐、義大利美食和秋季版下午茶。最重要的是全程無購物，直接送金門禮物箱。

縣府觀光處丁健剛表示，縣府3月就掌握市場脈動，力推金門島嶼風情，打出「遊金門、類出國」，也多次赴台推介，引起各大旅行社業者關注，絡繹不絕登島踩線，規畫包裝新遊程產品，深度、精緻遊程的開跑將可提供遊客更多選擇。

(中時 )